وثق مقطع فيديو متداول تجمع عشرات السودانيين بأحد شوارع منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، لشحن هواتفهم المحمولة جراء تذبذب التيار الكهربائي، نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

وكشف الفيديو اصطفاف العشرات من السودانيين على رصيف أحد الشوارع، وحولهم الأسلاك الكهربائية والشواحن الموصولة بهواتفهم المحمولة لشحنها .

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.