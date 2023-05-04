أكد المختص بالسيارات أحمد الحربي، أن الأبحاث أثبتت سلامة استخدام “مثبت السرعة”، لافتًا أن هناك من يدعي بأن الحوادث تأتي نتيجة استخدامه.

وقال “الحربي ” خلال لقائه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” إذا تكلمنا عن مثبت السرعة فنحن نتكلم عند ابتكار تم قبل أكثر من 50 سنة ولم يتم استخدام على أكثر من سيارة إلا بعد أكثر من 20 سنة”، مُشيرًا إلى أن الـ 20 سنة كانت كلها أبحاث ودراسات واختبارات للسلامة المرورية إلى أن وضع في أول سيارة.”

وأضاف:” في كثير من الحالات، الحوادث ليست حقيقة ولكنها إما بخطأ السائق أو أخطاء حدثت بسبب الفرش الأرضي للسيارات.”

ومن جانبه، أفاد بأن الكثير من الشائعات التي تنتشر حور مثبت السرعة غير صحيحة وادعاءات كاذبة .