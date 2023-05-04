أكد خبير التظليل عادل فلاته أن العازل الحراري يقلل من حدة ضوء الشمس ويحافظ على داخلية السيارة.

وقال فلاته :” ينصح بتغيير العازل الحراري كل خمس سنوات للحفاظ على النتيجة لأنها مهما كانت تعد مواد مستهلكة”

وأضاف ” عند غسل السيارات التي تحتوي على عازل حراري يفضل مسحها بمناشف تكون مايكروفايبر وأي محلول للتنظيف حتى لا يخدش العازل وكذلك للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة ”

وأضاف” فيما يخص درجات ألوان العازل، فإن النظام يسمح بدرجات تصل إلى ٣٠٪ للسائق والراكب و٥٠٪ للنصف الخلفي ويمنع تماما تركيبه على الزجاج الأمامي حتى لا يؤثر على الرؤية ”

#صباح_السعودية | عادل فلاته – خبير التظليل: العازل الحراري يقلل من حدة ضوء الشمس ويحافظ على داخلية السيارة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YBFUhmhcaK — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 4, 2023