قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم، الخميس، عند 11118، وبقيمة تداول بلغت 4.6 مليار ريال.

ولفت إلى أنه تحدث في الأسبوع الماضي على أن المؤشر أمامه سيناريوهين أحدهما إيجابي وهو بالثبات أعلى من متوسط الـ200 المتزامن مع اختراق القناة الهابطة، والآخر سلبي وهو بكسر المتوسط والعودة داخل القناة من جديد، ويمكن العودة للموضوع السابق لرؤية الشارتات، وقد حدث هذا الأسبوع.

وأكد أن مع إغلاق اليوم الخميس كسر السوق للمتوسط 200 يوم والإغلاق أسفل منه والواقع عند 11144، ولكن يبقى له أنه لم يعد داخل القناة الهابطة وهذا أيضا جيد، لذلك قد نشاهد الأسبوع القادم مزيد من الهبوط لإعادة اختبار القناة الهابطة من جديد قريبا من 10880 والعودة للصعود لمحاولة اختراق المتوسط الـ 200 يوم من جديد، والذي في حال الإغلاق أعلاه سوف نشاهد موجة صاعدة ممتازة لجميع شركات السوق.