صرح لاعب أوراوا الياباني، تاكاهيرو سيكيني، بأن الهلال قد يسعى للعب بطريقة تساعدهم للوصول بصورة أكبر للمرمى، في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال لاعب أوراوا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “طريقة لعب الهلال قد تتغيّر أمامنا وفقًا لاختيارات مدربه للاعبين الأجانب أمامنا”.

ووعد لاعب فريق أوراوا،جماهير ناديه بتحقيق أمنيته الشخصية بالفوز باللقب الآسيوي الذي لم يحظَ من قبل بالتتويج به، قائلا: “دوري أبطال آسيا هو اللقب الذي أريد الفوز به حقًا”.

ويستضيف أوراوا نظيره الهلال، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

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