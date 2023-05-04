يخوض الفيلم الوثائقي “قصة ملك الصحافة” غمار المنافسة في مهرجان الأفلام السعودية في دورته التاسعة.
ويتناول الفيلم التجربة المؤثرة للأستاذ تركي السديري على امتداد نصف قرن في مجال الصحافة، وفقا لـ”برنامج سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
يذكر أن الفليم من إخراج المخرج حسن سعيد، وسيشهد المهرجان في هذا العام مشاركات خليجية.
"قصة ملك الصحافة" .. فيلم وثائقي يتناول التجربة المؤثرة للأستاذ تركي السديري على امتداد نصف قرن في مجال الصحافة@HendTAlsudairy@madlough@ali_ali2022#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dPYEtS6SXU
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 4, 2023
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