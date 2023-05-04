استعرضت مؤسسة الملك فهد لقطات تاريخية من مراسم استقبال الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم في الرياض.

وذكرت أن هذا اللقاء تمت في مثل هذا اليوم من عام 1992م، حيث استقبل الملك فهد في الديوان الملكي الرئيس الأرجنتيني.

وأضافت أن الملك فهد قام حينها بمنح الرئيس الأرجنتيني وساماً رفيعاً بحضورالملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.