أصدرت غرفة فض المنازعات بإلزام نادي النصر) بدفع مليون و500 ألف ريال لـلوسيط “عبدالرحمن بن محمد بن خنين”

وكان هذا المبلغ هو قيمة المبلغ المتبقي من عمولة الوساطة، كما تم إلزام النادي بدفع 5 آلاف ريال رسوم قيد الدعوى.

وأضافت الغرفة أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، مشيرة إلى أن المدى الزمني لتنفيذ القرار هو 30 يوماً تبدأ من اكتساب القرار الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه وهي 21 يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ القرار أو بعد اكتساب القرار للصفة القطعية في حال الاستئناف.