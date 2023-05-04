تعرضت مقدمة نشرة الأخبار على BBC، لوكويسا بوراك، لموقف محرج على الهواء.

وكانت المذيعة قد انتهت من قراءة الخبر وانتقل البث لمكان الحدث المتعلق بالخبر إلا أنها سرعان ما عاد البث لاستديو حيث تجلس المذيعة.

وصادف عودة البث قيام المذيعة برفع يديها وقالت بحماس “نعم”، وعندما أدركت أن البث عاد إليها شعرت بالصدمة وظلت صامتة وبعدها أكملت تقديم نشرتها الإخبارية.