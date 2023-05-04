روت الطفلة “سارة العازمي” تفاصيل نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة في القريات.

وأوضحت الطفلة أنها كانت قد ذهبت للمدرسة سيرا على قدميها بعد تعطل سيارة والدها، مضيفة : ” طلعلي 3 كلاب وصرت أركض وأبكي، بعدين ساعدوني جيراننا ووصلوني بالسيارة “.

وأشارت الطفلة إلى أن أول جملة قالتها لجارها بعدما أنقذها بسيارته: “تكفى لا تخطفني”.