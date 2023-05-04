لطالما عرفت النجمة التونسية درة، برقي إطلالاتها وقدرتها على لفت الأنظار باستمرار بأزيائها المميزة في مختلف المناسبات والفعاليات.

وتحظى البدلة التنورة، بمكانة مميزة لدى درة، حيث تألقت مؤخرًا بإطلالة أنيقة باللون الأزرق السماوي، مرتدية تنورة مجسمة، وبليزر قصير من نفس الخامة واللون، مع أكمام طويلة وياقة صغيرة.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت ببدلة كلاسيكية من بالمان باللون الكحلي، جاءت بتنورة قصيرة وضيقة وبليزر متوسط الطول من نفس اللون.

وفي مهرجان البحر الأحمر، ظهرت النجمة التونسية بإطلالة باللون الأبيض مرتدية تنورة واسعة بصيحة البليسيه وفوقها بليزر شتوي أنيق مزينًا من قماش الشيفون عند الكتف الأيمن.