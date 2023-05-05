قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، إنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية في الغذاء.

وتابع جابر القحطاني: عدم استخدامها على هيئة مستحضرات او مكملات الا عند الحاجة لجرعات مكثفة حسب مايقرره الطبيب المختص.