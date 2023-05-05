قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، إنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية في الغذاء.
وتابع جابر القحطاني: عدم استخدامها على هيئة مستحضرات او مكملات الا عند الحاجة لجرعات مكثفة حسب مايقرره الطبيب المختص.
قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، إنه من الأفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية في الغذاء.
وتابع جابر القحطاني: عدم استخدامها على هيئة مستحضرات او مكملات الا عند الحاجة لجرعات مكثفة حسب مايقرره الطبيب المختص.
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