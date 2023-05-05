تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫14177 مقابل الريال الواحد 0٫24144

الدولار: 3٫75035 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02122 مقابل الريال الواحد 0٫97922

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74053

دينار أردني:5٫28597 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫24752 مقابل الريال الواحد 0٫08165

دينار بحريني: 9٫94862 مقابل الريال الواحد 0٫10052

الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫37390 مقابل الريال الواحد 2٫67701

الجنيه المصري:0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25290