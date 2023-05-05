كشفت شركة جوجل رسمياً، أن خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” Gmail، ستبدأ عرض علامة التوثيق الزرقاء على غرار موقع “تويتر”، بجانب اسم المُرسل.

وقالت “جوجل”، أن الميزة تأتي لمساعدة المستخدمين في معرفة إن كان البريد الإلكتروني الذي تلقّوه مُرسلًا من مصدر شرعي أو احتيالي.

وترتكز علامة التوثيق الزرقاء، على خاصية في خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” باسم “مؤشر العلامات التجارية لتحديد هُوِيّة الرسالة” BIMI”، فيما ستتلقى الشركات التي تبنّت بالفعل خاصية مؤشر العلامات التجارية لتحديد هُوِيّة الرسالة علامة التوثيق الزرقاء تلقائيًا.

وأشارت جوجل، إلى أنه يمكن لمصادقة البريد الإلكتروني مساعدة المستخدمين وأنظمة الأمان في تحديد الرسائل غير المرغوب فيها وإيقافها مع السماح أيضًا للمرسلين بتعزيز الثقة لعلامتهم التجارية.