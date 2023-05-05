كشفت شركة ديوم الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال، عن طرح وظائف شاغرة البكالوريوس في عدة تخصصات – وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي تطوير الأعمال.

‏(Business Development specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– خبرة سابقة 1-2 سنوات؛ في تطوير الأعمال أو بناء الشراكات.

2- مساعد تطوير الأعمال.

‏(Business Development associate)

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، وغيرها.

3- مهندس مشروع.

– درجة البكالوريوس في تخصص هندسة معمارية أو ما يعادلها.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنوات؛ في نفس المجال، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]