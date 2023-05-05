كشفت شركة ديوم الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال، عن طرح وظائف شاغرة البكالوريوس في عدة تخصصات – وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- أخصائي تطوير الأعمال.
(Business Development specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سابقة 1-2 سنوات؛ في تطوير الأعمال أو بناء الشراكات.
2- مساعد تطوير الأعمال.
(Business Development associate)
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، وغيرها.
3- مهندس مشروع.
– درجة البكالوريوس في تخصص هندسة معمارية أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنوات؛ في نفس المجال، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]
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