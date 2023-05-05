وثق مقطع فيديو، حادثة صادمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حين كادت امرأة أن تفقد طفلا رضيعا.

وأظهر الفيديو أن المرأة نزلت من سيارتها ووضعت الطفل في عربة أطفال صغيرة لتصطحبه معها، لكن الهواء حرك العربة من مكانها.

وكانت المرأة وهي عمة الرضيع، تحاول تدارك الموقف سريعا واللحاق بعربة الطفل التي كانت متجهة نحو طريق سريع لكنها تعثرت ووقعت على الأرض. ونهضت المرأة وحاولت اللحاق بالعربة لكنها وقعت على الأرض مرة أخرى ولحسن الحظ كان أحد الأشخاص متواجدا وأسرع نحو العربة وأوقفها.