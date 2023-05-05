جذبت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهي نبيل بما وصفتها بأنها “أول مرتعشه -قلادة- في تاريخ الخليج العربي” الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن وزنها المحدد.

وأوضحت نهى نبيل خلال ظهورها في مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل: “هذه المرتعشه الذهب أتقل مني -ما شاء الله- وتعتبر أطول مرتعشه في الخليج كله، مصنوعه بالإمارات”.

وذكرت بعض التعليقات على الفيديو المنتشر: “كيف تمشي بيها السيدات”، “شكلها والله جميل”، “تعرض حياة صاحبتها للخطر”، “أكيد اللي بيدي يشتريها راح يستثمرها فقط”.