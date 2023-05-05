أوضحت وكيل رقيب بحري أمل العوفي، أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ والتي تظهرها وهي تحتضن طفلة نائمة بين يديها، لافتة أنها لم تكن تتوقع أن تحظى الصورة بتلك الأصداء الكبيرة .

وقالت “العوفي” في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي عبر حسابه بتويتر :” ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم”.

وأضافت: “الطفلة التي كنت أحملها كانت تبلغ من العمر تقريباً 8 أشهر، واسمها علية، وكانت نائمة من الإرهاق بينما كان التعب واضحاً جداً على والدتها”.

وتابعت: “الشيء المفرح هو أن الخطوات الأولى للطفلة علية كانت على متن السفينة وقد كسبت محبة الجميع، وهذا كان مبعث فرح وسعادة كبيرة لوالدتها”.

وكتبت العوفي رسالة للطفلة ” عليّة” متمنيه أن تقرأها حينما تكبر ” : “صغيرتي علية، لا تخافي وصلت بر الأمان ، دعائي لك بأن تنعمي بحياة سعيدة في ظل والديك”.

يُذكر أن وزير الإعلام سلمان الدوسري قد كرّم بمكتبه بمقر الوزارة بالرياض، مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق، والذي نجح في التقاط صورة للمجندة برتبة وكيل رقيب بالقوات البحرية الملكية، أمل العوفي، وهي تحمل طفلة لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر السفينة أثناء رسوها بقاعدة الملك فيصل البحرية.