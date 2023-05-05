تعتبر مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك من المشكلات الشائعة التي تواجهه الكثير من سائقين السيارات حول العالم، وخاصة في المنطقة العربية التي تتسم بالأجواء الحارة التي تساعد على زيادة درجة حرارة المحرك.

وتتسبب مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في خطر كبير على محرك السيارة في حال إهمال علاجها بشكل سريع، ولذلك إليكم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة محرك السيارة:

6/6 عطل في مروحة التبريد:

سوف تبدأ بملاحظة مشكلة في تبريد محرك السيارة، عند وجود عطل في توصيلات مروحة التبريد أو انتهاء العمر الافتراضي للمروحة بسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد.

5/6 نقص سائل التبريد:

يعد سائل التبريد من العوامل الأساسية لزيادة درجة حرارة المحرك، حيث يعمل على تبريد المحرك من الداخل بطريقة مباشرة، وبسبب نقص سائل التبريد تنخفض القدرة على تبريد المحرك.

3/6 انخفاض مستوى الزيت في المحرك:

يعمل الزيت أيضاً على تبريد المحرك أثناء عملية الدوران داخل المحرك، ومع نقص الزيت تبدأ القطع الميكانيكية بداخل المحرك بالاحتكاك وتوليد الطاقة الحرارية والتي تتسبب في النهاية برفع درجة حرارة المحرك عن المستويات الطبيعية.

1/6 وجود مشكلة في الثرموستات الخاصة بمروحة التبريد:

تتميز الثرموستات بأنها تعمل على تحديد درجة حرارة المياه داخل منظومة التبريد وتشغيل مروحة التبريد في الوقت المناسب قبل أن يتعرض المحرك لمشكلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومع وجود مشكلة بها لن تؤدي الثرموستات عملها بالطريقة الصحيحة.