أكد ماتشي سكورزا، مدرب نادي أوراوا الياباني، على صعوبة مواجهة الهلال غدا السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وصرح مدرب أوراوا في المؤتمر الصحفي اليوم: “لن نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب فقط ونسعى للفوز باللقب بفضل المباراتين”، مضيفًا: “رغم غياب سالم الدوسري بداعي الإيقاف وسلمان الفرج بداعي الإصابة ولكن الهلال يملك البديل الجاهز القادر على تعويضهما”.

وأشار مدرب نادي أوراوا ريدز الياباني، إلى أن فريقه يسعى للفوز باللقب الآسيوي غدا بعد تحقيق نتيجة رائعة في مباراة الذهاب.

وكان نادي الهلال تعادل مع أوراوا الياباني بهدف لمثله في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.