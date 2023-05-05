قال المدير الفني لنادي الهلال “رامون دياز”، سنحاول أن نبتعد عن الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الذهاب، من أجل أن نؤدي مباراة مكتملة غدًا السبت في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وأضاف دياز خلال مؤتمر صحفي للحديث عن النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني:” نحن هنا في اليابان للفوز بلقب دوري أبطال آسيا‬⁩ .”

‎يذكر أن الهلال تعادل مع نظيره أوراوا الياباني، بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أن تُقام مباراة الإياب غدًا السبت على استاد سايتاما 2002 في اليابان.