أفادت الجمعية الفلكية بجدة، بأن سماء المملكة والعالم العربي ستشهد مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023 خسوف شبة ظل عميق للقمر.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على تويتر:” يصل الخسوف ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون 96٪ من قرص القمر داخل شبة ظل الأرض.”

وأشارت إلى أن آخر مرة يحدث فيها خسوف للقمر بهذا العمق كانت في يناير 2020.

يُذكر أن ظاهرة خسوف شبة الظل تحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض، وتسمى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة.