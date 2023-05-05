أكد المدافع الدولي علي البليهي على أن نادي الهلاب سيظهر بشكل مختلف خلال مواجهة أوراوا ريد الياباني.

وصرح علي البليهي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سنظهر بشكل مختلف عن مباراة الذهاب وقادرون على التعويض والأداء الجيد”.

وتابع: “الهدف الذي استقبلناه كان من أخطائنا ومن ناحية مباراة الغد سيكون لكل حادث حديث”، مضيفًا: “عملنا لمدة أسبوع مع الجهاز الفني على الاستعداد لهذه المباراة جيدا، وسنبذل جهدنا من أجل تحقيق اللقب”.

واختتم البليهي تصريحاته: “نحن أبطال آخر نسخة من دوري أبطال آسيا، وسنبذل جهدنا من أجل تحقيق اللقب غدا في سايتاما”.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد غدًا السبت ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.