قام مسعف من الجنسية الهندية في الكويت، بقتل زوجته الممرضة بالسكين، قبل أن ينتحر ملقيًا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

وتفصيلاً، وقعت الجريمة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، أمس الخميس، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أنه يحمل الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها.

وبيّنت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب.

ومن جهة أخرى، أكد جيران الزوجين أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة.