دعا وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إلى الإبلاغ عن كل المتطرفين والمتجاوزين ومروجي ومهربي المخدرات.

كما دعا آل الشيخ إلى الإبلاغ عن كل من يخرج عن اللحمة الوطنية من خلال الإساءة أو محاولة تشتيت الناس، بحسب الإخبارية.

وقال: ” لن نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين ووزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف، وكل من يحاول تحجيم ما تقدمه المملكة المباركة لأبنائها فهو إما مريض أو مقلد أو صاحب هوى، أو صاحب فكر يحتاج إلى تقويم

وأضاف:” ندعو المواطنين التقيد بعقيدتنا عقيدة الاعتدال والوسطية، وهناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا.”

وتابع:” افتخروا بقيادتكم لأنها قضت على المتطرفين والإرهابيين”، لافتًا أن المملكة تكثف جهودها وتعمل بجد وحرص على المحافظة على وطنها وتطهيره من المتطرفين والمتجاوزين .”

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د.⁧ عبد اللطيف آل الشيخ⁩: لن نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين ووزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف#الإخبارية pic.twitter.com/cfx8w6qVQe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د.⁧ عبد اللطيف آل الشيخ⁩: بلغوا عن كل المتطرفين والمتجاوزين ومروجي المخدرات #الإخبارية pic.twitter.com/0X82vpi9Zc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د.⁧ عبد اللطيف آل الشيخ⁩: ندعو المواطنين التقيد بعقيدتنا عقيدة الاعتدال والوسطية وهناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا #الإخبارية pic.twitter.com/rXbtEi5K1b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023