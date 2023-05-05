أفادت مصادر صحفية بأن إدارة نادي الشباب قررت إبعاد المهاجم الغابوني أرون سالم بوبندزا حتى نهاية الموسم.

وقالت المصادر ذاتها أن إدارة الشباب أصدرت عقوبة داخليةً ضد بوبندزا، بعد إهداره ضربة جزاء أمام الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

وأضافت:”أن إدارة النادي ترى أن بوبندزا لعب ضربة الجزاء بطريقة “مستَهترة، ولذلك تم الاتفاق مع فيسينتي مورينو، مدرب الفريق، على إبعاد بوبيندزا عن مباريات الشباب المتبقية في الدوري.”

يُذكر أن بوبندزا، شارك أمس الخميس، في مباراة الشباب أمام الفتح في دوري الرديف، وخسر الشباب 0/4.