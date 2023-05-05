اختتم الهلال تحضيراته لمُلاقاة أوراوا غدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ستاد سايتاما .

واشتمل المران على جوانب فنية وتكتيكية ، وتدريبات اللياقة.

وشهد المران متابعة رئيس الهلال فهد بن نافل ، حيث شرح المدرب رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب .

واختتم دياز المران بتدريبات فنية متنوعة ، وتوجه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية لمقر إقامتهم ، تأهباً لخوض مواجهة الغد .

فيديو | ممثل الوطن #الهلال يختتم تحضيراته في ملعب سايتاما للنهائي الآسيوي ضد أوراوا الياباني يوم غدٍ#الهلال_أوراوا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/DMxX14u15x — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 5, 2023