كشفت تقارير أن الممثلة الأمريكية آمبر هيرد تركت التمثيل وانتقلت للعيش في عاصمة إسبانيا، مدريد، بعد خسارتها قضية التشهير التي رفعها طليقها النجم الأمريكي جوني ديب ضدها قبل عام تقريبا.

وزعمت أليسون بوشوف من صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في مقال نشر يوم أمس الخميس، أن هيرد انتقلت للعيش بهدوء في إسبانيا مع ابنتها “أونا”.

وأوضحت الصحفية أن صديقة هيرد المقربة لفتت إلى أن الممثلة تتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة وهي سعيدة بالعيش هناك، من أجل تربية ابنتها بعيدًا عن كل الضوضاء.

وأضافت أن هيرد، البالغة من العمر 37 عامًا، ليست على عجلة من أمرها للعودة للعمل أو لهوليوود على وجه التحديد، لكنها على الأرجح ستعود عندما تجد المشروع المناسب.