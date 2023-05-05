علق الدكتور سعد السبر، الباحث في الفقه المقارن على إلزام القراءة النجدية في المساجد بالرياض.

وقال “السبر” في مداخلة مع قناة السعودية أن القراءة النجدية واحدة من ضمن قراءات متعددة ، وهي قديمة جداً في مساجد الطين تجمع بين الماضي والحاضر.

ولفت إلى أن ما يثير الاستغراب أن هناك من يتقبل القراءة بمختلف المقامات، ولكنهم يقفون عند القراءة النجدية ويعتبروها بدعة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ قال أنه طُلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلون بالقراءة النجدية، ولكن في غيرها من المدن، تكون التلاوة حسب اختيار الإمام ورغبته، والإلزام بالتلاوة النجدية يقتصر على الرياض فقط، كما تم عمل دورات للأئمة، ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية، سنبحث عن إمام آخر .