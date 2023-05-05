تحدث الفنان عبدالله السكيتي عن تفاصيل حملة الهجوم الشرسة التي تعرض لها بعد التحول من الإنشاد إلى الفن.

وقال “السكيتي” خلال لقاء مع برنامج “ياهلا” : ” الإنشاد والموسيقى يكملان بعضهما لأنهما يعتبران فناً ” مشيراً إلى أن كل ما يخرج من الصوت فن موضحاً : ” قراءة القرآن الإنشاد الغناء التعليق الصوتي وتقديم البرامج يعتبر فن وكيف تشتغل على الفن ؟ من خلال تعلم علم الصوت ” .

وتابع أن أول ردة فعل غاضبة عليه كانت عندما كان في عمر 22 عاما وأتته من كل من حوله مشيراً إلى أنه في عام 2008 أجرى لقاء صحفي كان قوي بالنسبة له.

وأضاف أنه تلقى اتهامات كثيرة وكان يتعامل معها بالابتسامة والسكوت.