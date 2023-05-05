حررت زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، محضرا ضده، تتهمه فيه بطردها من المنزل، نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها

و قالت زوجة حسن شاكوش في محضرها أمام مأمور قسم أول أكتوبر إنها فوجئت منذ أيام بزوجها “حسن شاكوش” يطردها خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير، و استولى زوجها على المنقولات الزوجية وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق”, لافتة إلى أنها رفضت تحرير محضر حينها أملاً في لم الشلم لكن دون جدوى فقررت اللجوء للشرطة.

وأثار تحرير زوجة المطرب حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استنكره البعض نتيجة الحالة التوافقية التي أثارها المطرب حسن شاكوش وزوجته وتصدرهما تريند مواقع التواصل بعد حفل زفافهما.

وقال مصدر أمني عن مصير البلاغ، قائلا إن المحضر قيد التحقيق من قبل النيابة العامة مكتفيًا بالقول “الأمر في النيابة فهي صاحبة القرار” سواء بطلب التحريات أو خضوع المشكو في حقه للتحقيق