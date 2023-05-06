أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد القاري «كاف» قرار بخوض نادي الترجي التونسي أربع مباريات في البطولات الإفريقية لكرة القدم بدون جماهير، وتغريمه 300 ألف دولار

وقالت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي أن مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي ستلعب في 12 مايو على ملعب رادس في تونس، على أن تلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على ملعب القاهرة.

وأوضح الترجي عبر صفحته على موقع فيسبوك إن لجنة الانضباط بالكاف قررت لعبه بدون جماهير في أربع مباريات مقبلة في البطولات الإفريقية وذلك بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا السبت الماضي.