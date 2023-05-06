علق مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على واقعة طرده لزوجته ريم طارق من مسكن الزوجية، والتي حررت محضرًا ضده.

وقال حسن شاكوش، عبر حسابه بموقع فيس بوك: مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها اسرار واحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده، بس بما إنها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر أقوله الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله على كل شئ.

وكانت ريم طارق، زوجة حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية، حررت محضرًا ضد زوجها واتهمته من خلالها بسرقة شبكتها والمنقولات الزوجية، عقب أن طردها الأخير من مسكن الزوجية نتيجة نشوب خلافات بينهما.