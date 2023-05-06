قررت سيدة في الولايات المتحدة طلب الطلاق من زوجها، وذلك لأغرب سبب وهو أنه يعد لها الكثير من الطعام اللذيذ طوال اليوم، مما أدى إلى زيادة وزنها.

كانت السيدة تشعر بالسعادة الكبيرة بسبب طعام زوجها الشهي، ولكنها بدأت تلاحظ زيادة وزنها بشكل ملحوظ، وهو ما جعلها تشعر بالقلق بشأن صحتها.

وقالت السيدة، “أحب زوجي وأشكره على اهتمامه الكبير بتحضير الطعام اللذيذ، ولكنني بدأت أشعر بالضيق بسبب زيادة وزني، وعلى الرغم من محاولاتي للحد من الأكل، إلا أنه يواصل تحضير الأطباق الشهية، ولقد قررت الطلب من زوجي الطلاق، لأنه لا يمكنني الاستمرار في هذه الحالة، وأشعر بالحزن لأني سأفتقد حياتي معه، لكنني أحترم نفسي وصحتي”.