أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن بدء تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات في (جميع التخصصات) بمحافظة جدة
وأوضحت التخصصات المطلوبة:
– هندسة الشبكات.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الأنظمة.
– هندسة النظم.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الكهربائية.
– الأمن السيبراني.
– إدارة الأعمال.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة الحركة الجوية.
– إدارة الطيران.
– التخصصات الأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً