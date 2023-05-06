أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن بدء تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات في (جميع التخصصات) بمحافظة جدة

وأوضحت التخصصات المطلوبة:

– هندسة الشبكات.

– هندسة الحاسب.

– هندسة الأنظمة.

– هندسة النظم.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة الكهربائية.

– الأمن السيبراني.

– إدارة الأعمال.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة الإلكترونيات.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الصناعية.

– إدارة الحركة الجوية.

– إدارة الطيران.

– التخصصات الأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع