أكد المتحدث الرسمي للقوات البحرية العقيد الركن علي آل علي أنه عند وصول الرعايا إلى سفن جلالة الملك تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة لهم.

وقال علي :” منذ الوهلة الأولى لوصول هؤلاء الرعايا لسفن جلالة الملك يتم تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم”.

وأضاف ” هناك مستشفى مصغر متكامل موجود على ظهر سفينة الملك يتم من خلاله تقديم الرعاية الطبية اللازمة وإذا تطلب الوضع نقلهم إلى الأراضي السعودية بشكل أسرع يتم نقلهم بالطائرة الهليكوبتر المرافقة لسفن جلاله الملك “.