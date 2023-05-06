شعرت الأسترالية كيم بيتشي، من جيليبي، بولاية نيو ساوث ويلز، بالرعب عندما همت لالتقاط صندوق طعام تركته ابنتها خارج المنزل وصادفت أفعى داخل حذائها.

وأوضحت بيتشي: «توجهت إلى الشرفة الأمامية لأخذ صندوق طعام ابنتي الذي نسيته لفترة بالخارج، وعندما انحنيت لألتقطه، إذ بي بأفعى داخل الحذاء، وأصبحت وجهاً لوجه مع هذا الزاحف الصغير الذي كان ملتفاً حول نفسه داخل حذاء ركوب الدراجات الجبلية لابنتي التي غمرتها السعادة لعثوري أنا على هذه الأفعى وليست هي».

وتابعت بيتشي: «كنت على يقين من أنها أفعى سوداء حمراء البطن، ولم يطل مكوثها في مخبئها الجديد لأنها لم تكن هنا من قبل».

وتتميز لدغة الأفعى السوداء ذات البطن الأحمر بتورم شديد يسبب ألماً ونزيفاً طويلاً ونخراً موضعياً أو موتاً جلدياً، ما يؤدي أحياناً إلى البتر، ويحتوي سمها على سموم عصبية وسموم عضلية ومخثرات، وله خصائص انحلالية، تشمل أعراضه الغثيان والقيء والصداع وآلام البطن والإسهال أو التعرق المفرط، ورغماً عن هذا، فلم تسبب أي وفيات مسجلة.