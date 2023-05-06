صرح أحد كبار مسؤولي الصحة بالصين إن فيروس كوفيد-19 لا يزال يمثل خطرا على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العالمية.

وأكد مسؤول الصحة الصيني أن البلاد ستواصل مراقبة الفيروس وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأنهت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب لكوفيد-19، أمس الجمعة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلانها الأصلي، قائلة إنه يتعين على الدول الآن التعامل مع الفيروس سواء بسواء مع الأمراض المعدية الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقل” وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.