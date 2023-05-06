قرر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال، الدفع بالنيجيري أوديون إيجالو في هجوم فريقه خلال مواجهة أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

ويغيب سلمان الفرج قائد الهلال عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، فيما يفقد الزعيم خدمات سالم الدوسري بعدما تعرض للطرد يف مباراة الذهاب.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي: حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، والدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد، بينما الوسط: عبد الله عطيف – أندريه كاريلو– محمد كنو – ميشايل ديلجادو

ويأتي الهجوم: أوديون إيجالو – عبد الله الحمدان، فيما يجلس على مقاعد البدلاء: حبيب الوطيان – محمد العويس – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – صالح الشهري.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد بعد قليل ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.