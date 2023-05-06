تمنى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التوفيق لفريق الهلال في نهائي إياب دوري أبطال آسيا.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن بن تركي الفيصل عبر حسابه على تويتر، كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا “فالكم الكأس بإذن الله “.

ومن المقرر إنطلاق مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب «سايتاما».