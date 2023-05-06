أوضح الدكتور محمد الأحمدي أن الدراسات العلمية تؤكد ارتفاع نسبة الاصابة لدى الأطفال ببعض الأمراض السرطانية في حال التدخين السلبي للوالدين.

وقال الأحمدي :” جمعية السرطان الأمريكية تربط التدخين السلبي بأنواع كثيرة من السرطانات، مثل سرطان الحلق، سرطان الثدي”

وأضاف ” الأكثر عرضة وتأثرا بالتدخين السلبي هم الأطفال، كذلك تعرض الأم الحامل للتدخين السلبي يؤدي إلى خطر الإصابة بسرطان الدم والدماغ والغدد الليمفاوية”.