تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محزن لعروس طنطا التي لقت مصرعها على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل الزفاف.

وأظهر الفيديو العروس خلال حفل زفافها وكأنها تشعر بقرب أجلها . حيث شوهدت وهي تبكي بحرقة خلال حفل الزفاف.

وأقدم الزوج على قتل عروسته وتركها غارقة في دمائها وفر هاربا، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

و طعن المتهم زوجته إثر مشادة كلامية وشجار حدثا بينهما، ما استدعاه لاستخدام السكين الذي كان بجواره في المطبخ في طعنها.