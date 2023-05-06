كشفت صورة نادرة، عن الملك سعود، رحمه الله، في تتويج ملك بريطانيا جورج السادس.

وأظهرت الصورة النادرة، الملك سعود وحوله الدكتور مدحت شيخ الأرض، وخير الدين الزركلي، وعبدالعزيز الرفاعي، رحمهم الله، في تتويج الملك جورج السادس في لندن عام ١٩٣٧م.