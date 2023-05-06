أوقف لاعب كرة القدم الكولومبي الدولي السابق دييغو أوسوريو مرة ثالثة بتهمة الاتجار بالمخدرات، قبل صعوده على متن رحلة متجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وبحوزته “1849 غراماً من هيدروكلوريد الكوكاكيين.

واكتشفت سلطات المطار المخدرات في أربعة أزواج من الأحذية الرياضية قبل إلقائها القبض على أوسوريو في ٨ أبريل الماضي .

إلا أن الشرطة لم تعلن عن توقيف اللاعب السابق حتى الجمعة، بعد تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام يظهر أوسوريو الذي أحرز لقب الدوري مع أتلتيكو ناسيونال، مكبّل اليدين إلى جانب ضابط يرتدي زياً عسكرياً.

وكان الرجل البالغ 52 عاماً قد أوقف في 2002 أثناء نقله الكوكايين إلى ميامي لكن أطلق سراحه بكفالة، وفي 2016 ألقي القبض عليه مجدداً في ميديين وحُكم عليه لاحقاً بالإقامة الجبرية.