علق الإعلامي الرياضي سامي الحريري على خسارة الهلال أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بهدف سجله لاعب الهلال أندريه كاريلو بالخطأ.

وقال الحريري: “الحمد لله على كل حال، الهلاليون شجعان في مواجهة الخسارة، ولن يهربوا من واقعهم، التصحيح العاجل مطلب كل هلالي”.

وأضاف: “تصحيح فني و إداري، الإدارة صمتت أمام كل مايحدث للفريق من ضغط في المباريات لذلك تستحق ما حدث لها، الصمت ضُعف”.

وتابع الحريري: “تحتاج عمل كبير جدًا في الصيف، هاردلك لجمهور الهلال فقط”.

يذكر أن هذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على قمة الكرة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019.

اقرأ أيضا