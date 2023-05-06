علق الإعلامي الرياضي سامي الحريري على خسارة الهلال أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بهدف سجله لاعب الهلال أندريه كاريلو بالخطأ.
وقال الحريري: “الحمد لله على كل حال، الهلاليون شجعان في مواجهة الخسارة، ولن يهربوا من واقعهم، التصحيح العاجل مطلب كل هلالي”.
وأضاف: “تصحيح فني و إداري، الإدارة صمتت أمام كل مايحدث للفريق من ضغط في المباريات لذلك تستحق ما حدث لها، الصمت ضُعف”.
وتابع الحريري: “تحتاج عمل كبير جدًا في الصيف، هاردلك لجمهور الهلال فقط”.
يذكر أن هذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على قمة الكرة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019.
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