أبدى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف، حزنه على خسارة لقب دوري أبطال آسيا عقب هزيمة فريقه أمام فريق نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وقال في تصريحات تلفزيونية إنهم كانوا الأفضل خلال المباراة التي جمعته بأوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لكن فرص تسجيل الأهداف ضاعت منهم.

وأكد أن خسارة لقب الدوري القاري مرة إلا أنهم سيبذلون كل جهوده للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي ستقام يوم 12مايو الحالي أمام فريق الوحدة ، مقدمه اعتذاره لجماهير النادي على خسارة لقب دوري أبطال آسيا.

يذكر أن نادي الهلال خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

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