أنفقت عارضة أزياء ألمانية مبلغا طائلا من المال مقابل إجرائها جراحة إطالة لساقيها.

وقالت تيريزيا فيشر (31 عاما) إن السبب الرئيسي وراء إجرائها هذه الجراحة معانتها من التنمر سنوات طوال، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”.

وأوضحت عارضة الأزياء أنها خضعت لعمليتين لإدخال قضبان تلسكوبية في ساقيها يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام “1.8288 متر”.

وأضافت وفقا لوسائل الإعلام المحلية أنها أنفقت على إطالة ساقيها 128 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 605 ألف ريال، مشيرة إلى أن النتيجة تستحق بالنسبة لها.