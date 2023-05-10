قال البروفسور عوض العُمري إن زيادة عدد الموظفين ترتبط عكسيا مع الإنتاجية.

وأكد أنه عندما يكون عدد الأعمال أقل من عدد الموظفين فأن ذلك سيظلم الموظف المتميز ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن الموظف المتميز لن يستطيه حينها أن يثبت نفسه، لافتا إلى أن التكدس الوظيفي سيخدم غير الجيد أو المتميز .