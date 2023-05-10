توقع الكاتب أحمد العرفج فوز الاتحاد ببطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدا أنه لاحظ أن اللاعبين على قدر من المسؤولية.

وقال العرفج خلال برنامج ” ياهلا”: “اللاعبين على قدر المسؤولية واشتريت ساعة اتحادية بلبسها عندما يحقق الدوري”.

وتابع: “لن يحققون الدوري شرط أن يلعبون كل مباراة على أنها آخر مباراة أنها مصيرية بنفس روحهم، وسيهزمون الهلال بإذن واحد أحد”.

وأضاف العرفج: “وإذا لم يستفد الاتحاد من تجربة العام الماضي فلا يستحق اللقب”.