توقع الكاتب أحمد العرفج فوز الاتحاد ببطولة الدوري هذا الموسم، مؤكدا أنه لاحظ أن اللاعبين على قدر من المسؤولية.
وقال العرفج خلال برنامج ” ياهلا”: “اللاعبين على قدر المسؤولية واشتريت ساعة اتحادية بلبسها عندما يحقق الدوري”.
وتابع: “لن يحققون الدوري شرط أن يلعبون كل مباراة على أنها آخر مباراة أنها مصيرية بنفس روحهم، وسيهزمون الهلال بإذن واحد أحد”.
وأضاف العرفج: “وإذا لم يستفد الاتحاد من تجربة العام الماضي فلا يستحق اللقب”.
د.العرفج: الاتحاد الأقرب لبطولة الدوري هذا الموسم، وإذا لم يستفيد من تجربة العام الماضي فلا يستحق اللقب @Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BbgchcNu0w
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2023
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