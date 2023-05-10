كشفت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن استعدادها لإجراء عملية دقيقة بالقلب، ما أقلق متابعيها.

ونشرت الدكتورة خلود صورا عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات طلبت فيها مساعدة متابعيها بالحديث عن تجاربهم مع عملية كي القلب.

وأوضحت خلود معاناتها مع كهرباء زائدة في القلب، قائلة:”حبايبي وأهلي أريد منكم أن تفيدوني إذا حدا منكم خضع لعملية كي القلب يفيدني هل فيها خطورة، وبعد العملية فعلا هل انتظمت دقات القلب وتخلصتوا من النوبات هذه”.

وأضافت: “إنتو سألتوني كتير عن الموعد بس أنا كنت بحاول أتناسى لكن الدكتور قالت لي لازم أسوي قسطرة بالقلب عبارة عن فتحة بالفخذ وفتحة بالرقبة ويدخلون مثل أنابيب بالقلب لرصد البؤرة أو العصب الذي يتسبب في حدوث الكهرباء الزائدة ويسوون لي كي”.

وردت على أحد متابعيها قائلة: “أنا الحمد لله بخير كهربا زائدة بالقلب اللي يبغي اشتراك يبلغني”.